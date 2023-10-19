Видеофакт: В Минске водитель Land Rover подрезал авто и сбежал 3 19.10.2023, 17:16

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В другой машине испугался ребенок.

Совершая маневры на дороге, водители должны думать о безопасности, причем как собственной, так и окружающих. В том числе и эмоциональной. А то ведь совершишь что-то необдуманное, сам уедешь, а другие переживать будут — нехорошо это.

Белорус опубликовал на форуме «Онлайнера» видео с регистратора. Улица Клары Цеткин, автомобили движутся в направлении улицы Бобруйской, проезжают перекресток с улицей Московской.

Обращает на себя внимание автомобиль Land Rover. Водитель ехал в крайнем левом ряду, стал смещаться правее, пока, наконец, не перестроился в правую полосу, где в этот момент ехал автор видео. Указатель поворота при этом зажегся в последний момент. Опасный маневр, нашему читателю пришлось резко тормозить и сигналить, чтобы избежать столкновения.

По видео слышно, что испугался ребенок, находившийся в машине. А Land Rover как ни в чем не бывало уехал.

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