Бойцы Нацгвардии Украины сожгли большой полевой склад боеприпасов оккупантов 19.10.2023, 17:36

Операцию провели на южном направлении.

Бойцы Национальной гвардии Украины на южном направлении уничтожили крупный полевой склад российских оккупантов. Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.

Украинский офицер уточнил, что на этом складе враг накапливал артиллерийские снаряды и противотанковые мины.

«Благодаря работе аэроразведчиков 11 бригады им. М. Грушевского все это теперь превратилось в пепел», - отметил он.

Командующий Нацгвардии Украины рассказал, что на этой неделе аэроразведчики гвардейцы на южном направлении нанесли поражение по позициям вражеских войск. Среди прочего, также были уничтожены:

- два склада БК войск РФ;

- пять единиц автомобильной техники противника;

- два миномета врага;

- две моторных лодки;

- одна башня радиосвязи;

- один комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М» оккупантов.

Также Пивненко опубликовал видео от Южного Одесского территориального управления НГУ, на котором показана ликвидация накоплений боеприпасов противника.

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