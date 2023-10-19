После перехода «Прессбола» под контроль государства сотрудники не получают зарплату 19.10.2023, 18:04

1,262

Лукашисты уничтожили легендарное спортивное издание.

6 октября стало известно, что ассоциация «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) получила полный пакет акций спортивного издания «Прессбол». С тех пор сотрудники жалуются, что перестали получать зарплату, сообщает Белорусская ассоциация журналистов со ссылкой на источники в редакции.

— Пока издание было не на 100% в руках АБФФ, сотрудникам платили оклады или меньше, но деньги выплачивали. После того как «Прессбол» перешел в собственность АБФФ, зарплаты не было уже совсем. За сентябрь, например, без денег. Также с начала октября несколько человек покинули издание по соглашению сторон. Подробностей о дальнейшем существовании издания нет, — говорят коллеги.

Газета «Прессбол» издается с 1991 года. В 2020 году его возглавил бывший журналист «Спортивной панорамы» и ОНТ Сергей Лисичкин. Тогда редакцию покинули ведущие журналисты. В июне 2023 года Министерство информации ограничило доступ к сайту «Прессбола».

«По результатам мониторинга соблюдения национального законодательства о средствах массовой информации Министерством информации Республики Беларусь принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу „Pressball.by“», — объяснили тогда свое решение представители ведомства.

11 августа 2023 года умер 54-летний главный редактор «Прессбола» Сергей Лисичкин. Впоследствии появились слухи, что «Прессбол» вскоре может прекратить свое существование, издание также сообщало о своих финансовых проблемах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».