В Пружанах молокозавод выпустил белорусскоязычный клип о сырах и молоке под зажигательный хит из 90-х 2 19.10.2023, 18:12

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За сутки ролик собрал в TikTok почти 200 тысяч просмотров.

Зажигательный клип под музыку хита 90-х Macarena записал Пружанский молочный комбинат. За сутки ролик собрал в TikTok почти 200 тысяч просмотров, передает «Зеркало».

В видео снялись работники предприятия. На белорусском языке под знакомую многим белорусам за тридцать музыку они рассказали о своем напряженном графике, преимуществах белорусской молочки, экспортных успехах.

«Каб смачна было і здарова было цела, усмешка на твары па ўсім зіхацела. Трэба малочку ўжываць, усё як трэба, шчодрыя Пружаны», — поется в припеве.

Пользователи TikTok творчество заводчан оценили. Одни хвалили молокозавод за качественную продукцию, другие — за белорусский язык в клипе, третьи — ругали конкурентов.

В комментариях один пользователь усомнился в том, что именно работники предприятия снимались в клипе:

«Не надо ля-ля. И считать людей кое-кем».

Однако комментатора сразу же поставили на место:

«Мне искренне вас жаль. Не довелось вам увидеть настоящие дружные поющие коллективы. У нас на РМЗ и клуб есть, и концерты и для деток представления!»

«Обожаю, когда на предприятиях такие дружные творческие работники», — поддержала пружанцев другая пользовательница TikTok.

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