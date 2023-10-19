Украинский боец из РПГ уничтожил российский танк, который проезжал в нескольких десятках метров от позиции

Украинский боец из РПГ уничтожил российский танк, который проезжал в нескольких десятках метров от позиции1
- 19.10.2023, 18:16
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Видео беспилотника.
Украинский воин из ручного гранатомета уничтожил вражеский танк вблизи Авдеевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойца опубликована в соцсетях. На записи видно, что танк движется вдоль окопов в нескольких десятках метров от позиции украинских воинов. Один из них вышел на открытую позицию и произвел точный выстрел, вероятно, из РПГ и снова спрятался в окоп.