Украинский боец из РПГ уничтожил российский танк, который проезжал в нескольких десятках метров от позиции 1 19.10.2023, 18:16

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Видео беспилотника.

Украинский воин из ручного гранатомета уничтожил вражеский танк вблизи Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойца опубликована в соцсетях. На записи видно, что танк движется вдоль окопов в нескольких десятках метров от позиции украинских воинов. Один из них вышел на открытую позицию и произвел точный выстрел, вероятно, из РПГ и снова спрятался в окоп.

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