В Бресте строят центр патриотического воспитания 19.10.2023, 18:25

Деньги на него собирают даже с врачей.

На месте старых казарм Брестской крепости решили строить центр патриотического воспитания, но без особых затрат. Идею продвигает БРСМ и Штаб патриотических сил, а строительство идет при поддержке Брестского облисполкома. Привлекают желающих бесплатно работать на субботниках и жертвовать деньги. Однако деньги также собирают в добровольно-принудительном порядке, пишет «Зеркало».

О сборах с медиков на прошлой неделе писал телеграм-канал «Белые Халаты. News». По их информации, сумма «пожертвований» отличается в зависимости от квалификации: 3 рубля с младшего персонала, 5 рублей — со среднего и 10 рублей — для врачей. Причем оформляются взносы так: медики пишут заявления и якобы сами просят, чтобы с них высчитали определенную сумму.

О подобных сборах рассказывает и читатель «Зеркала», который работает Брестской областной клинической больнице.

— Деньги действительно собирают, но не так активно, как, например, на нужды Красного Креста или помощь беженцам, — описывает он ситуацию. — Как связаны врачи и этот центр, нам не объясняют. Это из категории «обязательных» платежей из разряда подписок на газеты, нужды ОСВОДа и так далее. Администрация на пятиминутке доводит задание заведующим и старшим сестрам. Создается ведомость — и ты «добровольно» платишь. Иногда высчитывают из зарплаты. Есть люди, которые не платят принципиально, но таких немного.

При этом, уточняет собеседник, на строительство центра собирают не во всех больницах. Это подтверждает еще одна читательница, которая работает в детской областной больнице Бреста. По ее словам, ни она, ни коллеги о таких сборах не слышали.

Почему сотрудников больницы принуждают жертвовать деньги на строительство патриотического центра? С этим вопросом журналистка «Зеркала» позвонила в городское отделение БРСМ Бреста как жена одного из медиков.

— У меня муж работает в больнице, и вот у них собирали деньги на этот патриотический центр. И я хотела узнать, а почему вообще был такой сбор? То есть как медики вообще связаны с вот этим проектом?

— Это республиканский проект, и вообще он является благотворительным. Сейчас у нас идет строительство этого патриотического центра, и вкладываясь в него него, мы вкладываемся в будущее, в развитие страны и молодежной политики. То есть такая история.

— Но это же могли предложить сдавать тем, кто хочет. А тут прямо сказали: обязательно. И даже сумму назвали, кто сколько должен заплатить. Вы говорите, что все добровольно, тогда почему так собирают?

— У нас это все благотворительно. Это уже на уровне вашей организации, вашего учреждения здравоохранения. То есть вопрос к руководству.

— Я думала, это вы сверху спустили.

— Нет, это не мы. У нас просто эта инициатива идет от БРСМ, от исполнительных комитетов. Такая акция идет по всей республике. Но мы не ставим никакую определенную сумму [сколько сдавать]. Каждый человек сколько может, столько и вкладывает. Это все по желанию, это все благотворительность.

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