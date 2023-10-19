Лукашенко освободил от должностей послов Беларуси в Украине и Эстонии 4 19.10.2023, 18:47

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Посол Беларуси в Украине после нападения РФ трусливо бежал из страны.

Александр Лукашенко освободил Игоря Сокола от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Украине и Вячеслава Качанова от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Эстонии.

Об этом сообщила БелТА со ссылкой на пресс-службу диктатора.

Соответствующие указы Лукашенко подписал 19 октября.

Игорь Сокол возглавлял диппредставительство Беларуси в Украине с 13 июня 2016 года. 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину, Беларусь не организовывала эвакуацию своих граждан. Тогда в посольстве рекомендовали выезжать «собственными средствами» или «оставаться в местах временной дислокации во избежание казусов». За десять дней до начала войны на вопросы, нужно ли готовиться к эвакуации и смогут ли сотрудники дипмиссии помочь в случае боевых действий, консул иронизировал и смеялся: «Зачем? До белорусской границы два часа на автомобиле, на автобусе [из Киева]. Как эвакуировать, самолетом? Граница предусмотрена даже для пешего перехода. Ваш покорный слуга лично пешком границу переходил, когда транспорта не было. А у вас — эвакуация. Космический корабль заказать надо? Ну вы даете. Такси есть — садитесь на такси и езжайте домой, если хотите. Если не хотите — оставайтесь».

Игорь Сокол и другие белорусские дипломаты покинули Украину в марте прошлого года. На погранпереходе Могилев-Подольский украинский пограничник попытался вручить белорусскому послу «30 сребреников» для тогдашнего председателя Госпогранкомитета Беларуси Анатолия Лаппо.

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