В Беларуси к оборонным работам предлагают привлекать подростков с 16 лет 1 19.10.2023, 19:16

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Опубликован проект поправок закона об «Обороне».

В Беларуси к оборонным работам предлагают привлекать подростков с 16 лет. Нормы целого ряда законов и кодексов, которые затрагивают вопросы национальной безопасности, предлагается изменить в Беларуси, передает Charter97.org со ссылкой на опубликованный проект поправок.

Сообщается, что в закон об «Обороне» планируют внести новую статью 14-1, в которой сказано, что граждане, достигшие 16 лет, могут участвовать в выполнении работ оборонного характера в мирное время до введения военного положения в порядке, который будет определен белорусским правительством.

Отмечается, что участие в названных работах в мирное время до введения военного положения является добровольным. Сказано, что на время работы за гражданами будут сохраняться место работы, а также должность и средний заработок.

В проекте поправок написано, что те граждане, которые не состоят в трудовых отношениях, за период участия в выполнении работ оборонного характера в мирное время до введения военного положения положены и будут выплачиваться деньги.

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