67-летний экс-футболист минского «Динамо» Людас Румбутис похвастался своей физической формой 1 19.10.2023, 19:27

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Людас Румбутис

Фотофакт.

Издание Bet.news опубликовало интервью с бывшим известным футболистом минского «Динамо», а впоследствии успешным тренером Людасом Румбутисом. Среди прочего при нем опубликовали и фото, из которого следует, что физической форме, в которой сейчас находится Румбутис, через месяц празднующий 68-летие, можно только позавидовать.

«Отбегать тайм или два на любительском уровне — почему бы и нет? Год назад я так и делал, частенько играя за «Арт-Старс» — команду, состоящую из артистов и музыкантов — на позиции опорного полузащитника. Не носился, конечно, принял-отдал.

По средам хожу играть в мини-футбол, но не всегда получается. У меня же еще хоккей три раза в неделю. Он легче в плане движения, чем футбол. Но там нужно иметь сильное тело. Поэтому я еще и дома тренируюсь. Брусья, гантели…

Внук спросил год назад: «Дедушка, откуда у тебя эти кубики?» Ну почему бы и нет? Каждый день по 10-12 силовых упражнений. 20-30 раз на брусьях хоть сейчас отожмусь.

Мне важно чувствовать себя в тонусе. Тонус — он же и в мозгах тоже.

А когда ходишь и ворчишь, как старый дед, то это уже все. Приплыли…

Раньше делал столько, сколько надо, а сейчас столько, сколько хочу. С возрастом нужно менять привычки.

Иногда вон не берусь за гитару два дня, а иногда по 5-6 часов с ней, разучиваю новое или вспоминаю старое», — объяснил свой стиль жизни Румбутис.

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