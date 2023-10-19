ВСУ продвинулись в районе Вербового
- 19.10.2023, 19:38
Украинские бойцы продолжают вести наступательную операцию в Запорожской области.
Вооруженные силы Украины продолжают вести наступательную операцию в Запорожской области и продвинулись на 400 метров в районе села Вербовое.
Об этом заявил спикер Таврического направления Александр Штупун, сообщает Charter97.org со ссылкой на эфир телемарафона.
По его словам, бойцы из состава оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" продолжают вести наступление на Мелитопольском направлении.
Украинские бойцы имеют частичный успех на юго-запад от села Вербово в Запорожской области.
Он отметил, что ВСУ продвинулись на этом участке на 400 метров.