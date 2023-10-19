Сколько зарабатывают и тратят белорусы, поляки и литовцы 3 19.10.2023, 19:44

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Выводы не самые приятные для нас.

Белорусская пропаганда раз за разом проповедует заблуждение о том, что в европейских странах люди чуть ли не голодают. К примеру, недавно заявили, что «все больше людей в Польше не могут позволить себе горячее питание и недоедают». Насколько обоснована подобная озабоченность уровнем жизни соседей и как на их фоне живут белорусы? Чтобы ответить на этот вопрос, «Зеркало» посмотрело на доходы, расходы и уровень бедности в Беларуси, Литве и Польше.

Какие зарплаты в трех странах

В Беларуси в августе средняя зарплата до выплаты налогов составила 1 962,4 рубля. Это на 15,1% больше, чем в том же месяце 2022 года.

В Литве в августе этого года средняя зарплата увеличилась на 11,7% к тому же периоду прошлого года и составила 2 017,2 евро (6 904 рублей по курсу Нацбанка Беларуси на 1 августа).

В сентябре этого года средняя зарплата в Польше составила 7 379,88 злотого (5 799,5 рубля по курсу на 1 сентября).

Как распределяются расходы

Неверно было бы сравнивать только доходы жителей трех стран. Ведь уровень жизни и цены в них отличаются. Поэтому мы соотнесли и расходы. Чтобы сделать это более корректно и использовать данные, собранные по одной и той же методике, мы обратились к ресурсу Numbeo.

Сравнения по трем странам мы провели при помощи данных, собираемых проектом Numbeo. Сведения по каждой стране, предоставленные ресурсом, основаны на записях добровольцев из разных городов. Последний раз данные обновлялись в октябре этого года. По Беларуси за последние 12 месяцев было собрано 2890 сведений от 271 участника, по Литве — 4258 сведений от 544 участников, по Польше — 21 804 записи от 2252 участников.

Из данных, которые приводит ресурс, видно, что в среднем у белорусов меньшую долю расходов, чем у соседей, составляют траты на коммунальные услуги (в этом случае они включают также расходы на мобильную связь и интернет) и на аренду жилья.

Разница доли расходов на коммунальные, интернет и связь доходит до двух раз. При этом средняя стоимость ЖКУ в нашей стране почти в 4 раза ниже, чем в Литве, и в 4,7 раза меньше, чем в Польше.

Как оказалось, у граждан всех трех стран самая большая доля расходов — продукты питания. Правда, у поляков они почти сравнимы с тратами на аренду жилья. Но белорусы на еду отдают самую большую долю от всех расходов по сравнению с соседями. Из этого можно сделать определенный вывод. Как следует из закона статистика Эрнеста Энгеля, относительная доля расходов на питание в общих потребительских расходах уменьшается по мере увеличения дохода. То есть чем беднее человек или семья, тем большая доля их расходов приходится на еду. Иными словами, тот факт, что белорусы тратят на еду больший процент от всех расходов, указывает на то, что в среднем мы беднее, чем жители соседних стран.

Примечательно, что более высокая доля расходов по сравнению с Литвой и Польшей у нас в группе «транспорт», куда включены топливо, проездные на общественный транспорт, такси, а также стоимость покупки нового авто.

В то же время аналитики проекта подчеркивают, что в целом стоимость жизни в Беларуси в среднем на 42,3% ниже, чем в Литве. При этом в Польше она на 12,8% ниже, чем в Литве.

Что с бедностью

Порог риска бедности (аналог белорусского бюджета прожиточного минимума) в Литве обозначен на уровне дохода на одного человека 566 евро в месяц (1 969 рублей по курсу Нацбанка Беларуси на 19 октября), а на семью из 4 человек — 1188 евро (4 132 рубля), следует из данных национального статистического комитета. Там же указано, что за чертой бедности находится 2,7% от общего населения.

В Беларуси даже при том, что черта бедности у нас установлена довольно низкая, этот показатель выше, чем в Литве, — 3,6%. А бюджет прожиточного минимума сейчас составляет 364,4 рубля в среднем на человека.

Выходит, что порог бедности для местного жителя в соседней стране в 3,5 раза ниже уровня средней зарплаты по Литве, а в Беларуси он в 5,6 раза ниже того же показателя. То есть разрыв между среднестатистическим белорусом и бедным у нас больше, чем у литовцев.

По Польше есть данные за 2022 год, тогда в стране бедность составляла 4,7% — это доля людей, которые имели в своем распоряжении прожиточный минимум или, по данным на четвертый квартал прошлого года, не более 835 злотых в месяц (413,8 рубля по курсу Нацбанка на 1 октября 2022 года).

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