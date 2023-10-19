Россия при Путине оказалась мировым лидером по числу политических отравлений 1 19.10.2023, 19:59

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Охота на многих жертв ведется в Европе.

Ни в одной стране власть так активно не пытается убирать политических оппонентов с помощью ядов, как в России. Причем нередко их преследуют и за границей. Таковы результаты исследования, проведенного Глобальным проектом по изучению политических отравлений.

В докладе проанализированы 77 случаев за последние 90 лет, в которых есть достаточно информации об отравлениях, симптомах, ядах и пр. София Браудер, основатель Poisonreporting.org, подчеркивает, что учитываются только случаи отравления активистов, которых можно считать политическими оппонентами режима (в отличие от преступлений уголовного или бытового характера). Многие такие случаи остаются неизвестными, особенно в странах с авторитарной властью и диктатурах. Например, всего два зафиксированных случая в Китае говорят о том, что публичной информации о таком способе расправы с оппонентами просто нет.

Кроме того, в некоторых случаях определить, что человек был отравлен, удается, только если он оказался в другой стране, где нет препятствий для изучения его состояния и публикации соответствующей информации. Таков, в частности, случай Алексея Навального, который почувствовал себя плохо в России и там же получил первую помочь, но определить, что он отравлен новичком, удалось только после того, как политик было доставлен в больницу в Германии.

В течение ХХ века в мире фиксировался максимум один случай в отдельные годы, но в XXI-м нередко происходило по несколько отравлений в год несколько лет подряд. Особенно резкий рост отмечается в 2004-2006 гг. (по пять каждый год). Как раз в 2006 г., например, в Лондоне умер бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. Расследование и проведенный по его результатам суд в Великобритании показали, что Литвиненко был отравлен полонием-210 в результате спецоперации ФСБ, которую, по-видимому, санкционировал Владимир Путин.

В докладе говорится:

Рост числа зафиксированных случаев может быть напрямую связан с отравлениями, организованными Россией после прихода к власти в 1999 г. Путина, который стал использовать яд, в прошлом отличительный инструмент КГБ, для подавления оппонентов.

В общей сложности в России было совершено 18 политических отравлений. По составленной базе данных четко видно, что «Российская Федерация использует отравление как метод убийства чаще, чем любое другое государство, и что охота на многих жертв ведется в Европе». Этим, в частности, объясняется то, что Великобритания занимает 2-е место по числу выявленных случаев – 10. Помимо Литвиненко это, например, история с Сергеем Скрипалем и его дочерью.

Еще пять случаев зафиксировано в Германии, по два – во Франции, Швейцарии и Украине (с Виктором Ющенко в период, когда он боролся за пост президента).

Преследование российскими спецслужбами оппонентов режима Путина продолжается. О том, что ее пытались отравить, летом также рассказала бывшая журналистка «Новой Газеты» Елена Костюченко: по ее словам, это случилось осенью 2022 г., когда она приехала в Германию после командировки в Украину.

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