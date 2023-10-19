Житель США прилетел в Беларусь с $30 тысячами и попал под «уголовку» 1 19.10.2023, 20:06

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После этого он уехал из страны, но через два года его задержали.

Мужчина, несколько лет живший в США, пытался ввезти в Беларусь без декларирования 30 тысяч долларов. Ему предъявили обвинение в контрабанде валюты, пишет агентство «Минск-Новости».

Обвиняемый — 39-летний мужчина, который несколько лет живет в США и работает в крупной строительной компании. Гость столицы прилетел в Беларусь к своему другу. На границе он рассказал таможенникам, что у него при себе небольшая сумма, однако в ходе досмотра его вещей были обнаружены незадекларированные 30 тысяч долларов. Деньги фигурант спрятал в сумках.

В соответствии с таможенным законодательством без таможенного декларирования разрешено провозить не более 10 тысяч долларов, поэтому «лишнюю» наличность изъяли, а в отношении хозяина денег возбудили уголовное дело за контрабанду валюты.

Под стражу мужчину не брали и на следующий день он уехал из Беларуси. Лишь через два года оперативники задержали подозреваемого. Как, где и когда мужчина попался в публикации не уточняется.

Задержанного взяли под стражу. Ему грозит штраф, ограничение свободы или до пяти лет колонии.

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