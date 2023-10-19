На нашей стороне мир и правда Леонид Невзлин

19.10.2023, 20:12

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Леонид Невзлин

Нас не сломит ни нацизм, ни терроризм, ни антисемитизм.

Со всех уголков мира – в том числе западного мира – приходят сообщения о все новых актах антисемитизма. Бутылки с зажигательной смесью, брошенные в синагогу в Берлине. Там же – звезды Давида, нарисованные на домах, где живут евреи. Огромный пропалестинский (и откровенно антисемитский) митинг в центре Лондона. Объявления о похищенных израильтянах, которые срывают со стен в американских университетах. Не говоря уже о нападениях на израильские консульства в Стамбуле и Аммане…

Такое ощущение, что нацию, которая переживает самые страшные дни со времен Холокоста, весь мир пытается окончательно сломать.

Но у них ничего не получится.

В эти дни в Израиль с визитами солидарности приезжают лидеры свободного мира. Джо Байден, Риши Сунак, Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляйен, Роберта Метсола… (Владимир Зеленский тоже – с нами, даже если наши политики в очередной раз повели себя по отношению к нему недостойно). Все они говорят о безоговорочной поддержке Израиля. Все они готовы помогать нам в борьбе со злом, с которым мы столкнулись.

Эти визиты могут показаться формальностью, но в них есть важный смысл. Они показывают, что мы не одни. На нашей стороне – мир. На нашей стороне – сила. И на нашей стороне – правда. И нас не сломит ни нацизм, ни терроризм, ни антисемитизм.

Леонид Невзлин, Facebook

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