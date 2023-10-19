В Новой Боровой девочка устроила остросюжетную погоню за зайцем и насмешила интернет 19.10.2023, 20:16

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Иллюстративное фото

Видеохит.

Белорусы продолжают сталкиваться с дикими животными в городах. Часто люди пугаются таких встреч, но иногда страху могут натерпеться и сами звери. Так, в Минске девочка устроила во дворе погоню за лесным зайцем — исход противостояния остается открытым, а снятое соседями видео разошлось по сети.

Ролик сняли в минском микрорайоне Новая Боровая и выложили в местный паблик. На видео маленькая девочка увлеченно преследует зайца, улепетывающего от нее через весь двор в кусты, пишет «Зеркало».

— А-а-а-а! В атаку! За зайцем! — кричит школьница, пытаясь догнать перепуганное животное.

— Заяц — волк, заяц — волк, — со смехом комментирует за кадром автор видео, вспомнив советский мультик «Ну, погоди!».

Чем закончилась погоня — неизвестно: кажется, зайцу все же удалось скрыться за декоративными насаждениями, но ребенок этим отнюдь не обескуражен и продолжает преследование.

Напомним, в этом году животные стали частыми гостями населенных пунктов — и звездами соцсетей. Например, недавно в деревне под Гомелем объявился олень. Неторопливо пройдясь по деревенской улице, он скрылся в лесу. А в Минске неподалеку от МКАД прогуливался лось.

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