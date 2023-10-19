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В Израиль прибыл первый борт с американскими бронемашинами для ЦАХАЛ

  • 19.10.2023, 20:24
В Израиль прибыл первый борт с американскими бронемашинами для ЦАХАЛ

Эта поставка – часть масштабной операции по закупкам.

Министерство обороны Израиля сообщило о получении от США первой партии бронированных джипов для ЦАХАЛ. Ведомство опубликовало видео с американским бортом, который доставил технику в Израиль.

Минобороны Израиля сообщило, что джипы передаются для замены тех машин, которые были повреждены во время войны.

Эта поставка – часть масштабной операции по закупкам. На данный момент подписаны заказы на приобретение в Израиле и за рубежом транспортных средств и тяжелого оборудования на сумму более 400 млн шекелей (около $99 млн), сообщили в ведомстве.

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