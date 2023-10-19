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Не годных к военной службе белорусов смогут брать на службу по контракту

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  • 19.10.2023, 20:41
  • 4,088
Не годных к военной службе белорусов смогут брать на службу по контракту

Лукашисты готовят очередные изменения.

Стало известно, что не годных к военной службе белорусов смогут брать на службу по контракту. Это прописано в проекте закона «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности», который опубликован на Национальном правовом портале.

В законопроекте говорится, что в том случае, если человек не проходит на военную службу по ряду требований, то его смогут взять на военную службу по контракту для обеспечения интересов обороны, а также национальной безопасности согласно решению Александра Лукашенко.

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