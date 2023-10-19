Не годных к военной службе белорусов смогут брать на службу по контракту5
- 19.10.2023, 20:41
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Лукашисты готовят очередные изменения.
Стало известно, что не годных к военной службе белорусов смогут брать на службу по контракту. Это прописано в проекте закона «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности», который опубликован на Национальном правовом портале.
В законопроекте говорится, что в том случае, если человек не проходит на военную службу по ряду требований, то его смогут взять на военную службу по контракту для обеспечения интересов обороны, а также национальной безопасности согласно решению Александра Лукашенко.