НАТО усиливает патрулирование Балтийского моря 1 19.10.2023, 20:46

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Из-за повреждения газопровода Balticconnector.

Североатлантический альянс решил усилить патрулирование Балтийского моря после того, как там был поврежден газопровод Balticconnector.

Об заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря НАТО Дилан Уайт, сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу Альянса.

По его словам, усиление патрулирования предусматривает дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе с использованием морских патрульных самолетов, самолетов AWACS (самолеты, которые оборудованы авиационным комплексом радиообнаружения и наведения) и беспилотников.

Также в район Балтийского моря направлена флотилия из четырех минных тральщиков (корабль для уничтожения морских мин).

«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и находимся в тесном контакте с нашими союзниками Эстонией и Финляндией, а также с нашим партнером Швецией. НАТО продолжит адаптировать свою морскую позицию в Балтийском море и предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасности союзников», - подчеркнул Уайт.

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