НАТО усиливает патрулирование Балтийского моря

НАТО усиливает патрулирование Балтийского моря1
- 19.10.2023, 20:46
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Из-за повреждения газопровода Balticconnector.
Североатлантический альянс решил усилить патрулирование Балтийского моря после того, как там был поврежден газопровод Balticconnector.
Об заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря НАТО Дилан Уайт, сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу Альянса.
По его словам, усиление патрулирования предусматривает дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе с использованием морских патрульных самолетов, самолетов AWACS (самолеты, которые оборудованы авиационным комплексом радиообнаружения и наведения) и беспилотников.
Также в район Балтийского моря направлена флотилия из четырех минных тральщиков (корабль для уничтожения морских мин).
«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и находимся в тесном контакте с нашими союзниками Эстонией и Финляндией, а также с нашим партнером Швецией. НАТО продолжит адаптировать свою морскую позицию в Балтийском море и предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасности союзников», - подчеркнул Уайт.