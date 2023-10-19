Белорус придумал новую настольную игру
- 19.10.2023, 20:54
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В чем ее суть.
Белорус Виктор создал настолку, которую называет «дженгой для интровертов». Её на реализацию уже взял представитель одного из крупнейших производителей настольных игр в СНГ. Историю создания игры Виктор рассказал в интервью Onliner.
Работа над настолкой началась с дружеского предложения:
— Мой приятель задал задачку: а что если бы надо было придумать фигурки, где первые три ложились бы друг на друга спокойно, а дальше начинался бы лютый хардкор? Вот и все техзадание.
Я заразился этой мыслью и трое суток не выпускал ее из головы. Хотелось найти ключик. Сначала придумал что-то сложное — начал упрощать. А что самое простое? Ну, фиксированная форма, правильные геометрические тела. Спираль Фибоначчи. И я пришел к элегантной формуле, вокруг которой геометрия фигурок и строится, — рассказывает создатель настолки Fibo.
Задача игрока — выстроить как можно более высокую башню из фигурок. Но ему мешает и гравитация, и трясущиеся руки.
— Фигурки соскальзывают, нужно искать нужные углы, чтобы конструкция удержалась. Мы в кругу друзей называем эту игру «Dark Souls от мира настольных игр». Она карает за каждый неправильный вдох. Чуть рука дрогнула — и все рушится, — говорит Виктор.
Сам создатель игры пока не выстроил в ряд больше двадцати фигурок. И говорит, что при нём ещё никто не справлялся лучше.
— Fibo — это «Дженга» для интровертов и любителей тишины. В нее интересно играть даже одному. А «Дженга», особенно в компании, ездит по ушам. Мне как любителю чего-то упорядоченного не нравится, когда что-то грохочет и стучит. И вот Fibo не грохочет и на пальцы не падает — она делает больно иначе.