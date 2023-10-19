Белорус придумал новую настольную игру 19.10.2023, 20:54

2,642

В чем ее суть.

Белорус Виктор создал настолку, которую называет «дженгой для интровертов». Её на реализацию уже взял представитель одного из крупнейших производителей настольных игр в СНГ. Историю создания игры Виктор рассказал в интервью Onliner.

Работа над настолкой началась с дружеского предложения:

— Мой приятель задал задачку: а что если бы надо было придумать фигурки, где первые три ложились бы друг на друга спокойно, а дальше начинался бы лютый хардкор? Вот и все техзадание.

Я заразился этой мыслью и трое суток не выпускал ее из головы. Хотелось найти ключик. Сначала придумал что-то сложное — начал упрощать. А что самое простое? Ну, фиксированная форма, правильные геометрические тела. Спираль Фибоначчи. И я пришел к элегантной формуле, вокруг которой геометрия фигурок и строится, — рассказывает создатель настолки Fibo.

Задача игрока — выстроить как можно более высокую башню из фигурок. Но ему мешает и гравитация, и трясущиеся руки.

— Фигурки соскальзывают, нужно искать нужные углы, чтобы конструкция удержалась. Мы в кругу друзей называем эту игру «Dark Souls от мира настольных игр». Она карает за каждый неправильный вдох. Чуть рука дрогнула — и все рушится, — говорит Виктор.

Сам создатель игры пока не выстроил в ряд больше двадцати фигурок. И говорит, что при нём ещё никто не справлялся лучше.

— Fibo — это «Дженга» для интровертов и любителей тишины. В нее интересно играть даже одному. А «Дженга», особенно в компании, ездит по ушам. Мне как любителю чего-то упорядоченного не нравится, когда что-то грохочет и стучит. И вот Fibo не грохочет и на пальцы не падает — она делает больно иначе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».