Стало известно, кто будет отвечать за СМИ в Минобороны Украины 1 19.10.2023, 21:16

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Илларион Павлюк

Должность Анны Маляр займет бывший боец ГУР.

Писатель и военный Илларион Павлюк стал новым начальником Управления прессы и информации Минобороны Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook Павлюка.

«Принимаю новую должность начальника Управления печати и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо министру обороны за то, что поверил в меня и мою команду!», - говорится в сообщении.

Павлюк фактически займет место Анны Маляр, которая на должности заместителя Минобороны Украины отвечала и за информационное направление, но была уволена решением Кабинета министров 27 сентября вместе с другими заместителями предыдущего министра.

Илларион Павлюк — украинский журналист, продюсер, писатель, медиаменеджер и уже бывший военнослужащий Главного управления разведки Минобороны Украины.

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