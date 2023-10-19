Стало известно, кто будет отвечать за СМИ в Минобороны Украины

Стало известно, кто будет отвечать за СМИ в Минобороны Украины1
- 19.10.2023, 21:16
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Должность Анны Маляр займет бывший боец ГУР.
Писатель и военный Илларион Павлюк стал новым начальником Управления прессы и информации Минобороны Украины.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Facebook Павлюка.
«Принимаю новую должность начальника Управления печати и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо министру обороны за то, что поверил в меня и мою команду!», - говорится в сообщении.
Павлюк фактически займет место Анны Маляр, которая на должности заместителя Минобороны Украины отвечала и за информационное направление, но была уволена решением Кабинета министров 27 сентября вместе с другими заместителями предыдущего министра.
Илларион Павлюк — украинский журналист, продюсер, писатель, медиаменеджер и уже бывший военнослужащий Главного управления разведки Минобороны Украины.