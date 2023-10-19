Беларусь откроет посольство в Экваториальной Гвинее 1 19.10.2023, 21:30

Режим нацелен на «долгосрочное сотрудничество» с Малабо.

Министр иностранных дел Сергей Алейник рассказал, что Беларусь откроет посольство в Экваториальной Гвинее.

Он отметил, что все работы, связанные с подготовкой к открытию посольства в Экваториальной Гвинее, белорусская сторона намерена завершить. Кроме того, глава МИД Беларуси заметил, что, речь идет также о том, что Экваториальная Гвинея собирается открыть отдельное посольство в Беларуси.

Алейник сказал, что Беларусь и Экваториальная Гвинея нацелены на долгосрочное сотрудничество. По этой причине, добавил он, речь идет не только про наращивание товарооборота, но также и про комплексных кооперационных проектах в различных секторах экономики.

– Именно поэтому мы договорились разработать и принять дорожную карту нашего двустороннего сотрудничества до 2030 года.

Глава МИД Беларуси обратил внимание на то, что работа над дорожной картой начата и уже имеется проект названного документа. Он добавил, что в течение пяти дней документ будет направлен на рассмотрение в Экваториальную Гвинею и уже в ноябре текст дополнительно согласуется и будет представлен на утверждение глав государств.

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