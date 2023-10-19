Главный тренер молодежной сборной Беларуси рассказал, как игрок его команды оказался в больнице в Португалии 19.10.2023, 21:40

Сергей Ясинский

Версия Сергея Ясинского отличается от версии журналистов.

Игрок молодежной сборной Беларуси по футболу Руслан Лисакович попал в больницу после того, как на него в Португалии напали двое неизвестных. Об этом главный тренер команды Сергей Ясинский рассказал пресс-службе АБФФ.

Главком сборной сообщил, что после матча 13 октября игроки вернулись в гостиницу поздно вечером. Лисакович с партнером вышли на улицу «прогуляться перед сном».

— На улице к ним подошли двое неизвестных лиц с настойчивым предложением что-то купить. Словесная перепалка закончилась тем, что неизвестный неожиданно сбил с ног Руслана, который упал на мостовую, неудачно ударившись головой, и потерял сознание. Проезжающие мимо случайные свидетели вызвали скорую помощь и полицию, — сказал Ясинский.

Лисаковича отвезли в больницу. Уже через полчаса там были представители команды.

— По свидетельству очевидцев никаких агрессивных действий наши футболисты не предпринимали, признаков алкогольного опьянения не зафиксировано, что задокументировано в медицинском заключении, никаких претензий со стороны полиции к нашим футболистам не предъявлено, — отметил главный тренер молодежки.

В настоящий момент Руслан в Португалии под наблюдением врачей. С ним постоянно находится представитель команды.

Ранее «Трибуна» писала, что после поражения от португальцев (1:6) некоторые игроки нашей сборной выпили, а потом отправилась на прогулку по городу Барселуш, где проходил матч. Лисакович начал вести себя агрессивно и приставал к людям, несмотря на противодействие партнеров по команде. В один момент футболист упал на асфальт и сильно ударился головой.

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