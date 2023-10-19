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Украина и Франция начали переговоры по гарантиям безопасности

  • 19.10.2023, 21:50
Украина и Франция начали переговоры по гарантиям безопасности

Париж стал пятым государством G7, с которым Киев начал двусторонние переговоры.

В четверг, 19 октября, Украина начала первый раунд переговоров с Францией о заключении соглашения по гарантиям безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Офис президента Украины.

Украинскую переговорную группу возглавил заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква, в нее также вошли другой заместитель главы ОП Роман Машовец и первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

«Стороны согласовали план дальнейших двусторонних переговоров и порядок координации по вопросу гарантий безопасности на ближайшее время», — говорится в сообщении.

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