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Минчане спросили у чиновников, будут ли сносить квартал старых двухэтажек на Тухачевского

  • 19.10.2023, 22:14
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Минчане спросили у чиновников, будут ли сносить квартал старых двухэтажек на Тухачевского

Что ответили?

Во время приема 19 октября несколько жителей дома № 13 на улице Тухаческого в Минске поинтересовались у председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, будут ли сносить построенный в начале 1950-х квартал двухэтажек или же их отремонтируют, пишет агентство «Минск-Новости».

Чиновники ответили, что сроки сноса жилого дома в настоящее время не определены, новая застройка не утверждена. В самой же двухэтажке капитальный ремонт проводился более 30 лет назад. В следующем году в ней запланировано отремонтировать фасад и кровлю.

Кроме того заявители пожаловались на состояние коммуникаций. Владимир Кухарев поручил проверить состояние инженерных сетей в доме и в зависимости от полученных итогов принять дальнейшие решения относительно замены коммуникаций.

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