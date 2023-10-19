закрыть
19 октября 2023, четверг, 23:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский провел переговоры с Байденом

  • 19.10.2023, 22:19
  • 1,626
Зеленский провел переговоры с Байденом
Владимир Зеленский

Обсудили ATACMS и не только.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Одной из тем обсуждений стали дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

Как отметил Зеленский, он поблагодарил Байдена за выполнение недавних оборонных договоренностей.

«Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а наши воины успешно используют их на поле боя. Обсудили дальнейшее усиление наших дальнобойных возможностей», - уточнил президент.

Он рассказал, что поблагодарил президента США и за недавний визит спецпредставителя по восстановлению Украины Пенни Прицкер, в ходе которого начались переговоры об использовании российских активов.

Также в ходе обсуждений лидеры затронули закон о политически значимых лицах, который приняла Верховная рада. Он необходим для продвижения реформ и начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Зеленский рассказал, что обсудил с Байденом продвижение формулы мира и поприветствовал решение США об участии своего спецпредставителя в следующей встрече советников на Мальте в конце октября.

«Украина благодарна за жизненно важную и устойчивую поддержку со стороны США в нашей борьбе за свободу и против российской агрессии», - резюмировал глава государства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чья эскадра на горизонте?
Чья эскадра на горизонте? Владимир Халип
Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко
Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко Леонид Невзлин
«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
А там еще немного – и Прованс
А там еще немного – и Прованс Ирина Халип