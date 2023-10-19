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Внука легенды минского «Динамо» Мустыгина будут судить по уголовному делу

  • 19.10.2023, 22:28
  • 2,568
Внука легенды минского «Динамо» Мустыгина будут судить по уголовному делу
Артур Мустыгин

Судебный процесс назначен вести судья Дмитрий Лукашевич.

1 ноября в суде Заводского района Минска будет рассматриваться дело в отношении Артура Мустыгина и Егора Притулика. Им инкриминируется «народная» статья 342 УК. Судебный процесс назначен вести судья Дмитрий Лукашевич, сообщает «Вясна».

Артур — тренер футбольного юниорского «Динамо-Минск» и внук Михаила Мустыгина, одного из самых знаменитых футболистов в истории белорусского футбола.

Его задержали 5 августа и на видео заставили «признаваться» в том, что он якобы участвовал в послевыборной акции протеста, а также присылал информацию в чат-бот инициативы «Голос».

Как сообщал Charter97.org, легендарный форвард минского «Динамо» Михаил Мустыгин ушел из жизни в январе текущего года.

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