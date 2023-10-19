Авиация ВСУ мощно ударила по российским войскам 1 19.10.2023, 22:39

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ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян и четыре удара по их зенитно-ракетным комплексам. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке в четверг, 19 октября.

Также украинские защитники уничтожили четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, двум районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, двум тяжелым огнеметным системам залпового огня ТОС-1А Солнцепек и 13 артиллерийским средствам войск РФ.

На фронте за прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Войска РФ нанесли восемь ракетных и 48 авиационных ударов, совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и по населенным пунктам.

На Купянском направлении ВСУ отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и еще около 10 атак противника в районе Надежды Луганской области. На Лиманском направлении отражены атаки россиян в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки оккупантов в районе населенного пункта Клищиевка Донецкой области. На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов: Авдеевка, Новокалиново, Степное, Северное Донецкой области, где Силами обороны отражено более 10 атак.

На Марьинском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 11 атак врага. На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Золотой Нивы Донецкой области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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