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Украинский генерал: На этом этапе боевых действий идет война технологий

  • 2.10.2023, 5:07
Украинский генерал: На этом этапе боевых действий идет война технологий

Украина добилась существенного прорыва.

Украина добилась существенного прорыва в своих способностях поражать военные объекты на подконтрольной России территории. Оккупанты не могут найти идеальное противодействие украинским дронам и ракетам, ведь Силы обороны Украины постоянно меняют цели и тактику применения этого оружия.

Такой мыслью с «24 Каналом» поделился генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его мнению, успехи в поражении российских военных объектах свидетельствуют о том, что украинские военные имеют преимущество над российской противовоздушной обороной.

Какие перспективы ударов по российской территории

Украина уже давно работает над собственными ракетами и дронами, которые должны поражать стратегические объекты оккупантов. И именно увеличение количества средств поражения является одной из главных задач Сил обороны Украины.

- Цель таких ударов – уничтожение пусковых установок, ежедневно наносящих удары по нашей территории, в том числе подводных и надводных кораблей агрессора, а также его стратегической авиации, – объяснил генерал.

Эти объекты являются первоочередными для поражения, и если раньше Силы обороны не имели средств, способных для выполнения подобных задач, то сегодня на вооружении уже есть дроны с 800-километровой дальностью поражения,

Также важными целями на вражеской территории вертолетные площадки и предприятия, работающие на российскую армию. Такие поражения оказывают существенное влияние на боевые действия на фронте, и именно поэтому количество пораженных объектов агрессора должно и будет увеличиваться.

Способна ли Россия защититься

На этом этапе боевых действий идет война технологий. В зависимости от того, какое войско имеет лучшие средства и тактику их применения, на той стороне будет преимущество.

Именно поэтому Украина активно работала по увеличению способов поражения российских объектов на оккупированных территориях. И теперь благодаря морским дронам, БпЛА и крылатым ракетам украинского производства, а также средствам наших партнеров типа Storm Shadow, Силы обороны способны дезориентировать ПВО противника изменением тактик поражения.

- Накануне каждой большой атаки военные меняют ее модель, задействуя в том числе радиоэлектронную борьбу и отвлекающие удары. В этом и состоит искусство ведения войны технологий, и Украине удается это делать, как показывают успешные поражения объектов в Севастополе и западном побережье Крыма, – подчеркнул Маломуж.

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