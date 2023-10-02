Путин под ударом Александр Немец

2.10.2023, 7:49

4,298

В России серьезные проблемы с экономикой.

Вроде бы я должен знать внутренние дела российской экономики, поскольку занимаюсь ею много лет. Мало того, сейчас мои коллеги-оппозиционеры (имеющие широкий доступ к ютюбу и широкую аудиторию) выдают десятки экономических прогнозов – на последний квартал 2023 года и на 2024 год.

Суть этих прогнозов такова:

– Рубль будет падать дальше, до 120 рублей за доллар к концу 2023 года и до 200 рублей за доллар к концу 2024 года.

– Потребительская инфляция в 2023 году составит (в реальности, не по Росстату) не менее 15% (с конца 2022 года по конец 2023 года). В первую очередь, вырастут цены на нефтепродукты и на пищевые продукты. В 2024 году эта инфляция ускорится.

– ВВП РФ, точнее, «ВВП вне военных расходов» (открытых и из «засекреченной части федбюджета»), в 2023 году, очевидно, реально сократится приблизительно на 10% против 2022 года. Сокращение «невоенной части ВВП» продолжится и в 2024 году.

Насколько верны эти прогнозы? Очевидно, в целом они верны. «Война питается не по норме» – это была любимая формула дневнегреческих стратегов (Плутарх. «Жизнеописания замечательных людей»). И это подтверждается экономической реальностью РФ 2022-2023 годов.

Осмелюсь процитировать сообщение «Рейтер» почти двухмесячной давности (сокращено):

За первые полгода 2023 года правительство РФ потратило (в рамках федбюджета) 14,97 трлн. рублей, из них на оборону (войну) выделили 5,59 трлн. рублей, больше 37% от всех расходов. На весь год (в федбюджете РФ) на оборону (войну) изначально были заложены 4,98 трлн. рублей (реальность оказалось куда хуже). Новые планы правительства РФ предусматривают расходы на оборону (войну) в размере 9,7 трлн. рублей, что составляет треть от общих расходов федбюджета на 2023 год 29,05 трлн. рублей. (конец цитаты)

Согласно Росстату, в первом полугодии 2023 года ВВП РФ составил 75 трлн. рублей. Значит, на войну было потрачено около 7,5% ВВП. Но ведь это без «засекреченной части» федбюджета. Поэтому в реальности доля расходов на войну в ВВП РФ в январе-июне 2023 года составила, видимо, не меньше 10%.

Во второй половине 2023 года эта доля явно вырастет. А в 2024 году она вырастет дополнительно, может быть, до 15%. Все это идет в топку войны, которая ничего не дает экономике. Правда, выплаты контрактникам и мобикам немного поднимают «невоенную экономику». Но это компенсирует лишь малую часть военных потерь.

Сам ВВП РФ в лучшем случае не растет (скорее всего, даже понемногу снижается). И из этого ограниченного «фонда» путинский режим старается урвать как можно больше и бросить на войну. В результате растет инфляция, падает курс рубля, снижаются доходы основной части населения.

Особым фактором в августе-сентябре стала острая нехватка бензина и дизельного топлива. Производство нефти в РФ падает – в результате износа основных фондов отрасли (война, денег на инвестиции нет), в результате истощения старых месторождений (война, денег на инвестиции нет), в результате сокращения добычи в рамках OPEC+.

Одновременно растут расходы нефтепродуктов на военные цели. Вдобавок, высокие мировые цены на нефть побуждают «Роснефть», «Лукойл» и других «нефтяных гигантов» всеми способами, открыто и по «серым схемам», наращивать экспорт нефтепродуктов (даже если значительная часть выручки приходится на юани и рупии).

В итоге на российских автозаправках бензин и дизельное топливо кончились или почти кончилось. И это один «перекос» (экономический провал) из многих в нынешней РФ.

Можно сюда добавить резкое снижение (до 30%) снижение добычи природного газа (почти прекратился спрос на российский газ в Европе). Сюда же относится скверная ситуация с лекарствами на рынке РФ, а также относится ожидаемое истощение Фонда Национального Благосостояния к концу 2024 года.

О катастрофическом состоянии золотовалютных резервов Центробанка РФ я уже писал.

Приведет ли это все к тому, что экономика РФ «сломается» в конце 2024 года? Точно сказать не могу. Вероятность тут немаленькая. Будем надеяться на стойкость Украины, и на ее неизменную поддержку Западом.

Слава Украине! Смерть рашистским оккупантам! Гибель путинскому режиму!

Александр Немец, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».