Турция нанесла удар по северу Ирака 2.10.2023, 7:53

3,036

Анкара ответила на теракт.

В воскресенье, 1 октября, Турция нанесла удар по «объектам террористов» на севере Ирака в ответ на теракт в Анкаре. Об этом сообщило министерство обороны Турции на своей странице в Twitter.

Как говорится в сообщении, были нанесены авиаудары по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль Гара на севере Ирака.

По данным министерства, было уничтожено 20 объектов: пещеры, убежища, бункеры, укрытия и склады. Эти места, как сообщается, используются членами Рабочей партии Курдистана (РПК) — вероятно, в них скрывались высокопоставленные члены организации.

Министерство отмечает, что операция была проведена с целью ликвидации террористических угроз, а также для обеспечения безопасности границ Турции — в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН.

«Террористам не удастся избежать конца, который их ждет! Одной ночью мы внезапно ударили их в их берлоге, и будем бить их дальше. Эта борьба не закончится, пока не останется ни одного террориста!», — добавляет министерство обороны Турции.

В турецкой столице Анкаре утром в воскресенье, 1 октября, прогремели мощные взрывы. Министерство внутренних дел страны сообщило о террористической атаке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».