«Новые предложения властей по образованию похожи на мошенничество» 1 2.10.2023, 8:04

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В особо крупных размерах.

21 сентября чиновники высказались о необходимости увеличения сроков отработки после распределения (Александр Лукашенко: «Что такое два года») и введения отработки для «платников» (министр образования Андрей Иванец: «Сегодня платник возмещает не более чем 50-70% от стоимости своего обучения»).

Предприниматель и блогер Александр Кнырович в своем новом видео объяснил, что не так в заявлениях представителей власти.

Он развенчал миф о платном образовании на Западе: в Европе как минимум в половине стран существует бесплатное высшее образование – без всякой отработки! Например, в Польше.

Причем в Польше получить бесплатное высшее образование может и иностранец. Если он имеет или карту поляка, или постоянный вид на жительство (карту резидента ЕС), или сертификат о владении польским языком на уровне С1.

Кнырович также обратил внимание, что хоть в США высшее образование и стоит от 20 до 40 тысяч долларов в год, но студенты имеют возможность взять кредит на образование и затем выплачивать его на протяжении многих лет.

Кнырович также коснулся аппеляции Лукашенко к практике отработки после распределения в СССР: мол, они с другими чиновниками тоже отрабатывали и ничего плохого в этом не было.

Предприниматель привел пример своего отца, который после распределения получал всего на 25% ниже средней зарплаты по Советскому Союзу и уже через три года получил квартиру.

А раз так, то теперешним выпускникам в Беларуси на первом месте работы должна была быть предложена зарплата в размере 1500 рублей, а также предоставлено «нормальное человеческое жилье», считает блогер.

Кнырович обратил внимание, что ежегодно государство собирает около 3 миллиардов долларов со всех граждан РБ в виде налогов на образование.

– Люди, которые дорвались до власти, собирают с населения деньги, за них организуют услугу в виде вузов, а потом говорят: ребят, у нас почему-то нифига не получилось, бюджеты не сходятся, поэтому давайте вы еще раз за это заплатите, – сказал Кнырович. – Это называется мошенничеством. В особо крупных размерах – до 10 лет. Всем участникам совещания…

Меньшинство, удерживающее власть в стране, оказалось еще и мошенниками. Оно пытается с вас второй раз собрать (или деньгами, или отработкой-рабством) за ту услугу, за которую вы уже заплатили.

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