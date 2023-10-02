Z-пропагандист: Под Бахмутом повторяется «харьковский разгром» 2.10.2023, 8:13

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Оккупанты паникуют.

Кадры с геолокацией от 1 октября показали успехи ВСУ на востоке от Андреевки. А еще ряд кадров дает право утверждать и об успехах к северо-востоку от населенного пункта.

Сегодня, 2 октября, аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили ситуацию на фронте за прошедшие сутки. В МО РФ утверждают, что накануне армия Путина отразила контратаки ВСУ в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Якобы украинские защитники все еще не могут прорвать железнодорожную линию обороны врага.

В Генштабе Украины заявили, что российская армия безуспешно пыталась контратаковать ВСУ на Бахмутском направлении. На этом участке фронта враг сосредоточил до 10 тысяч военнослужащих. Российские военкоры также заявляют, что армия Путина удерживает линию обороны вдоль железной дороги в районе Андреевки и Клещеевки. Один из Z-пабликов уверяет, что ВС РФ не только полностью контролируют Курдюмовку, но и ведут бои за Андреевку и Клещеевку.

Один из пропагандистов заявил, что ситуация на юге Бахмута ему сильно напоминает события осени 2022 года, когда ВСУ пошли освобождать Харьковщину. При этом он уверен, что на этот раз российская армия не будет бежать с поля боя. Были бои и на линии Авдеевка — Донецк. Российская армия пыталась выбить ВСУ с их позиций в районе Степного, Новоселовки, Марьинки, Авдеевки и Веселого. На этом участке фронта ВСУ противостоят силы 9-й мотострелковой бригады и 1453-го полка ВС РФ.

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