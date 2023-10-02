Белоруску укусил верблюд в Египте 7 2.10.2023, 8:41

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Страховщики рассказали, чем обычно заканчиваются такие случаи.

Чтобы разнообразить пляжный отдых, Мария с парнем решили съездить на экскурсию в Каир. Побывать на пирамидах и не покататься на верблюдах — это не про парочку авантюристов. Все шло хорошо, пока один из четвероногих не начал со всей мочи сжимать локоть девушки. Onliner.by расспросил у страховщиков, кто чаще всего кусает белорусов во время отдыха в экзотических странах и какие страховые выплаты за это положены.

Верблюжий аттракцион за $20

Мария Новик не раз отдыхала в Египте с мамой. Там все привычно, поэтому для отпуска с парнем выбрали ту же страну и занялись подбором путевки.

— Я учусь в медицинском университете, к здоровью отношусь с трепетом. Набрала с собой в поездку огромный мешок лекарств. Страховку нам делала туристическая компания. С нами все время что-то случается, поэтому страховой полис покупаем обязательно, когда куда-то выезжаем, — рассказывает 23-летняя минчанка. — Правда, до случая в Египте страховка нам ни разу не пригодилась.

Девушка говорит, что два года назад страховка стоила недорого — около $10 на человека. Вопрос о том, делать ее или нет, даже не стоял. Максимальная сумма выплаты при наступлении страхового случая составляла $20 тыс.

Парень Марии сам по себе очень активный. Когда пара отдыхала на курорте в Хургаде, он предложил сгонять на экскурсию в Каир и посмотреть знаменитые пирамиды. Оказалось, там на месте можно заплатить по $20 с человека и покататься на верблюдах. Парень с девушкой решили, что это будет интересный опыт, и вскарабкались на четвероногих.

На каждого участника прогулки — отдельный верблюд. Кроме Марии и ее парня, на эксперимент согласился мужчина из Албании с дочкой. Сопровождал путешественников бедуин, который держал верблюдов.

— Наши три верблюда шли колонной, по очереди, мой был второй по счету. Держаться было неудобно, и я взялась второй рукой за задний выступ на седле. Верблюд, который шел за мной, схватил меня за руку зубами. Я испугалась, заплакала, а он держал за локоть и не отпускал. Я слышала, как эти желтые зубы трутся о кость все сильнее и сильнее. Потом подбежал бедуин и начал бить его по туловищу. К остальным участникам экскурсии верблюд такого внимания не проявлял. Как потом мне сказали, он почувствовал от меня какой-то специфический аромат.

Рука Марии сразу сильно опухла, были видны царапины от зубов с двух сторон, кровоподтеки. Испуганный бедуин отогнал верблюда и начал поливать руку девушки водой из бутылки, из которой он пил. И все-таки экскурсия продолжилась, а когда туристы вернулись к пирамиде, там подключился гид.

— Он сказал, что верблюды еще никого не кусали, и испуганно начал звонить знакомому врачу. Тот порекомендовал купить противовирусные. Гид взял лекарства за свои деньги, угощал меня вкусняшками — делал все возможное, чтобы загладить конфликт. Перемотали мне руку бинтом и отправили обратно в Хургаду.

По дороге на курорт девушка чувствовала себя нормально. Рука болела, согнуть ее в локте было невозможно, но температуры и других симптомов не было. Мария почитала в интернете, что делать при укусе животных, и поняла, что могут понадобиться прививки от столбняка и бешенства. Тогда молодые люди нашли страховой полис и начали звонить по указанным номерам.

Парочка вышла на представителя турагентства в Хургаде. Тот среагировал оперативно и на такси завез пострадавшую в частный медцентр. Там девушку осмотрел врач, ей измерили давление, обработали укус и наложили повязку. Врач проконсультировался с коллегами, чтобы узнать, нужно ли вакцинироваться. Пришли к выводу, что уколы не понадобятся: бешенства в Египте нет, а столбняка быть не может, так как считается, что у верблюдов очень чистая слюна.

Девушке выписали антибиотики, за все про все насчитали около $100.

— Мне сделали все эти манипуляции, выставили счет и сказали ждать, пока страховая не подтвердит выплату. На тот момент мы уже связались со страховой. Время шло, уже хотели платить сами, но часа через два перезвонили из страховой, сказали, что это страховой случай и что все расходы они берут на себя. С нас ничего не взяли ни за антибиотики, ни даже за такси. Удивительно, что в другой стране все сработали так оперативно.

Рука еще долго беспокоила девушку, по вечерам пульсировала и горела, ее было сложно сгибать. На локте Марии до сих пор остались шрамы от зубов верблюда. Она предполагает, что эта особенность с ней теперь навсегда.

— Сейчас я стараюсь не вписываться в такие авантюры. Страховку делаю всегда и советую родственникам, даже при поездке на небольшие расстояния.

Что говорят страховщики

Часто ли животные кусают белорусов в экзотических странах и как на такие случаи реагируют страховые компании — об этом мы расспросили генерального директора Белорусской ассоциации страховщиков Ирину Мерзлякову.

— Страховые случаи с участием животных происходят регулярно. Как правило, с ними сталкиваются белорусы, которые отправились в отпуск в экзотические страны. Без внимания не остаются именно укусы, так как повреждается кожный покров и обращаться за медицинской помощью нужно обязательно, чтобы избежать лихорадки, бешенства и других болезней. В таких случаях пострадавшим чаще всего предлагают курс профилактических уколов. Помимо лечения, в страховку могут входить вызов и консультация врача, транспортировка пациента при необходимости. Все это прописывается индивидуально в каждом конкретном договоре медицинского страхования.

Эксперт рассказала, что белорусы еще не обращались в страховые компании в связи с нападением акул, хотя по всему миру это самые резонансные случаи в сезоне. Наших туристов чаще кусают обезьяны, сколопендры, морские ежи и змеи.

Страховой полис при медицинском страховании для туристов в среднем стоит около $1 в день. То есть за 10-дневную поездку путешественник отдаст около 30 рублей.

— Максимальная сумма возмещения расходов по договору медицинского страхования на непредвиденный случай в зарубежной поездке может быть разной — от €30 тыс. до €70 тыс. Это зависит от лимита, установленного в страховом полисе. При укусе животных в одном случае может понадобиться один укол за €30, во втором — курс инъекций за €1000. Здесь все индивидуально и зависит от расценок на медицинские услуги в конкретной стране.

К примеру, в феврале этого года отдыхавшего в Малайзии белоруса укусила обезьяна. За страховой полис он изначально заплатил около 57 рублей, а страховая выплата составила больше 3500 рублей.

Еще один турист из Беларуси успел наступить на морского ежа на Шри-Ланке. Животное оказалось инфицированным, соотечественнику пришлось четыре дня пролежать в больнице и пройти профилактическое лечение. Сумма страховой выплаты составила более 4600 рублей при первоначальном взносе в размере 85 рублей.

— На самом деле, страховой взнос при медицинском страховании на случай зарубежной поездки — это не очень большие деньги. Зато он дает возможность перестраховаться и обезопасить себя от непредвиденных обстоятельств в поездке. А если неприятности все-таки возникнут, то в случаях с укусами животных жалоб по выплатам не возникает, здесь страховые компании всегда идут навстречу.

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