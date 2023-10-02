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ISW: ЧВК «Вагнер» может возглавить Пригожин

  • 2.10.2023, 8:57
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ISW: ЧВК «Вагнер» может возглавить Пригожин

Боевики снова могут стать серьезной угрозой.

ЧВК «Вагнер» может снова представлять серьезную угрозу для украинских военных, если консолидируется с единственным лидером и перейдет в подчинение Росгвардии или Минобороны РФ. Среди потенциальных предводителей сын Евгения ПригожинаПавел.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучение войны (ISW).

«Статус «Вагнера» пока остается непонятным, ведь наемники разбросаны по нескольким разным странам», - отмечается в отчете.

Однако 29 сентября российский диктатор Владимир Путин встретился с бывшим командующим «Вагнером» и нынешним сотрудником МО РФ Андреем Трошевым и заявил, что тот будет привлечен к формированию новых добровольческих отрядов, выполняющих боевые задачи прежде всего в Украине.

Некоторые представители «Вагнера» негативно отреагировали на это заявление и стали заявлять, что место Пригожина должен занять его 25-летний сын Павел. Один из каналов сообщал, что тот якобы ведет переговоры с Росгвардией о переходе наемников под их командование.

«Известный источник, связанный с «Вагнером», сообщил, что бойцам не придется подписывать контракты с российским МО и что «Группа Вагнера» сохранит свое название, символику, идеологию, командование, управление и существующие стандартные принципы работы», - пишут аналитики.

Российский инсайдерский источник заявил, что Павел Пригожин не является самостоятельным игроком, а находится под влиянием главы Службы безопасности «Вагнера» Михаила Ватанина.

Другой провагнеровский источник утверждал 30 сентября, что глава Росгвардии Виктор Золотов рассматривает возможность разрешить элементам группы «Вагнера» присоединиться к Росгвардии как отдельное подразделение.

«Министерство обороны в любом случае должно было бы обеспечить техникой и материалами большие, восстановленные силы, подчиненные Росгвардии, поскольку Росгвардия не имеет материально-технической инфраструктуры, чтобы сделать это самостоятельно», - отметили в ISW.

Аналитики сообщили, что на основе этих данных пересмотрели свою оценку и теперь полагают, что «Вагнер» снова может потенциально стать серьезной угрозой.

«Начальная оценка будет недействительной, если они восстановят себя как согласованное и обширное формирование под руководством российского правительства с эффективным централизованным руководством», - отметили в ISW. 

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