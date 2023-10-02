63-летняя белоруска подняла бело-красно-белый флаг на вершине Дхаулагири
- 2.10.2023, 9:08
Высота горы — 8167 метров.
Белоруска Лилия Яновская поднялась на вершину Дхаулагири — седьмую по высоте гору мира. Там 63-летняя альпинистка развернула бело-красно-белый флаг. Видео с вершины она опубликовала в «Фейсбуке».
Восхождение сотоялось 30 сентября. Лилия Яновская стала старейшей женщиной в мире, побывавшей на вершине Дхаулагири.
«Трудно поверить, что мы поднялись на эту удивительную гору всего день назад. Дхаулагири — седьмая по высоте гора в мире, ее высота составляет 8167 метров. На данный момент это была одна из моих лучших высокогорных экспедиций — все прошло хорошо — погода, акклиматизация, стратегия и, конечно же, отличная компания шерпа», — рассказала альпинистка.