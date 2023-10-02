Илон Маск опубликовал мем и влип в новый скандал
- 2.10.2023, 9:17
Миллиардер неудачно пошутил о военной помощи Украине.
Американский миллиардер Илон Маск опубликовал мем и влип в новый скандал.
В соцсети X (ранее — Twitter) он опубликовал мем с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На фото изображен молодой Зеленский и подпись: «Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил миллиард долларов помощи».
Такая шутка вызвала шквал критики в адрес Маска, пишет «Главред». На скандальный твит отреагировали в том числе советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро, обозреватель TheDailyBeast Джулия Девис, бывший член совета Gerson Lehrman Group Пол ДеСантис и другие.
October 1, 2023
«Поддержка Украины — лучшая инвестиция в национальную безопасность, которую мы когда-либо делали», — прокомментировал Пол Массаро.
«Потому что Зеленский осмеливается противостоять Путину, а Илон никогда не сможет», — отметила Джулия Девис.