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В Армении заговорили о выходе из ОДКБ

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  • 2.10.2023, 9:37
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В Армении заговорили о выходе из ОДКБ

Властям страны напомнили об антиармянской позиции Москвы.

Отдельные общественные и политические силы заговорили о кардинально новом для Армении международном курсе. Официальный Ереван призвали выйти из организаций, которые связаны с Российской Федерацией, и подать заявку в Европейский союз.

Власти Армении призвали выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ).

«В наши дни антиармянская позиция и политика, проводимая российскими властями, жертвами которых стал армянский народ Арцаха, не только плохие, но и еще больше углубляют пропасть, возникшую между Арменией и Россией в последние годы, делая ее практически непреодолимой, что создает острую необходимость радикального пересмотра всей действующей договорно-правовой базы между Республикой Армения и Российской Федерацией», – говорится в сообщении издания «Радио Свобода».

При этом авторы обращения приравняли ситуацию на Карабахе с войной против Украины и геноцидом украинцев. Кроме того, Ереван призвали ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда без всяких оговорок.

Также в заявлении идет речь об обращении к ЕС для полноправного членства, а также о подписании соглашений о стратегическом партнерстве со странами Евросоюза, США, Канадой, Индией, а также углублении военного и военно-технического сотрудничества со странами Запада.

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