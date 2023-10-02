Как небольшая стройка ставит бюджет Лепельского района «на колени» 2.10.2023, 10:02

иллюстративное фото

Новый детский сад и ФОК — как подвиг.

«Нашы грошы» продолжает изучать бюджеты различных регионов страны.

— Вероятно, вы уже заметили, что мы, выбирая очередной объект исследований, не используем рандомизатор, а стараемся увидеть тематическую привязку или какую-то интересную аномалию.

В разгар туристического сезона рассказали про бюджет Браславского района, потом показали вам, что происходит в Кормянском районе — одном из самых маленьких и дотационных. Сегодня на очереди Лепельский район. Чем он примечателен? За последние время в бюджете этого района образовалась «дыра» более 12 млн рублей. Давайте разбираться.

Вначале традиционно проведем небольшую экскурсию по экономическому бэкграунду и современности этого региона, расположенного на юго-западе Витебской области:

Всего в районе живет 30 737 человек, административный центр — город Лепель с населением 17 182 человека (данные этого года).

Район славится своей природой, озерами (всего их 138), 58% его территории занимают леса. Главный природоохранный объект региона — Березинский биосферный заповедник.

Главные предприятия района относятся к перерабатывающей промышленности. В первую очередь это филиал «Лепельский» ЗАО «Витебскагропродукт» (удельный вес – 44,2% в общем объеме производства региона) и филиал «Лепельский МКК» ОАО «Витебский мясокомбинат» (удельный вес – 43,5% в общем объеме производства региона).

Средняя заработная плата за август в районе составила 1381,5 рублей (или 88,9% от средней по области)

Если мы изучим бюджет Лепельского района, то увидим, что из года в год его расходы были фактически равны доходам, максимально уходя в минус до 2%. За исключением этого года, но об этом позже.

При этом стоит помнить, что такое точное попадание — не заслуга филигранного планирования, просто немалую долю бюджета региона составляет финансирование вышестоящего бюджета, которое покрывает все минусы, сводя их практически в ноль. Также держите в голове — плавный и постоянный рост бюджета из года в год отнюдь не результат выдающихся экономических прорывов. Просто дотации из вышестоящего бюджета увеличиваются по мере роста инфляции и подтягивающихся вслед за ней зарплат госслужащих и иных бюджетных расходов.

Доходная часть бюджета района выглядит не так депрессивно, как в Кормянском районе, который мы рассматривали ранее. Поддержка вышестоящего бюджета составляет в 2023 году 43% от доходной части.

Это абсолютно типичная картина для большинства регионов Беларуси за редкими исключениями. Например, в Минске бюджет профицитный и немалая часть прибыли столицы перераспределяется для того, чтобы кормить в том числе вот такие районные центры.

На втором месте — деньги, полученные с подоходного налога, 28%, и это показывает, что район не «мертвый», в нем есть экономическая жизнь. По крайней мере, люди получают зарплаты и делятся их частью в виде налога с местным бюджетом. Мало того, в регионе 7% от бюджета составляет налог на прибыль, очевидно намекая нам, что есть даже прибыльные предприятия.

Помимо этого, 7% поступает с платежей НДС, 5% — с налогов на собственность, и еще целых 7% со всех прочих доходов (от налога на владение собаками до сборов с собирателей ягод).

Лепельский район считается агропромышленным, в нем есть два филиала крупных перерабатывающих предприятий: филиал «Лепельский» ЗАО «Витебскагропродукт» и филиал «Лепельский МКК» ОАО «Витебский мясокомбинат», которые закрывают сразу 87,7% от общего объема производства региона.

Цепочка понятна и логична — аграрии выращивают продукцию и отправляют ее на эти перерабатывающие предприятия, мощностей которых достаточно, чтобы освоить не только выращенное в регионе, но и за его пределами.

Теперь поговорим о расходах бюджета на 2023 год. Знающий специалист сразу скажет, что это картина, типичная для всех регионов страны. Львиная дола поступающих денег уходит на социалку. В первую очередь 38% — на образование, и 24% — на здравоохранение.

В регионе достаточно много строят — на это уходит 12%, спорт, культура и СМИ также занимают 12%. На содержание аппарата чиновников и прочую «общегосударственную деятельность» тратится 7%, и еще по 4% на социальную политику и национальную экономику. Как правило, «национальная экономика» — это поддержка убыточных предприятий.

А теперь давайте посмотрим, что же за события произошли в Лепельском районе, после которых в бюджете региона появился такой большой дефицит. Еще в январе-феврале баланс бюджета региона был со знаком «плюс», но начиная с марта 2023 года мы видим, что он резко просел более чем на 10 процентов в «минус».

Оказалось, ничего сверх выдающегося не произошло. Просто в Лепеле было решено построить детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Их общая стоимость равна примерно 12 миллионам рублей — это как раз та сумма, на которую была превышена расходная часть бюджета региона.

Причем любопытно, что эти объекты входят в программу строительства до 2025 года, но финансирование по ним было осуществлено не планово (мы бы видели это в бюджете с начала года) а, можно сказать, свалилось как снег на голову — абсолютно внезапно.

А может быть, это не решение сверху, а инициатива руководства района? Такой вопрос вызовет улыбку у любого чиновника. Им понятно, что понятия «инициатива» и «принятие самостоятельных решений» у руководителей районов как опция отсутствуют в принципе.

Любой «чих», любое отступление от плана проходят сугубо после согласования с «центром». Скорее всего, деньги на строительство пообещали, но еще не успели выдать.

Длинный неповоротливый государственный механизм дотаций работает именно так.

Причем пообещали не просто по доброте душевной. В 2023 году правительство, спасая опирающуюся на директивные костыли экономику, сделало ставку на резкое увеличение инвестиций в основной капитал (на целых 20%). Речь идет о миллиардах рублей.

И если в первые месяцы года мы не видели, что эти деньги просачиваются в экономику, то сейчас процесс пошел полным ходом. Вполне вероятно, что небольшая струйка из этого фонтана изобилия прольется и на Лепельский район.

Поэтому мы почти уверены, что бюджет в итоге выровняется, его пока активно препарируют, но к концу этого года — началу следующего обязательно приходная и расходные части бюджета приблизительно сравняются. Лепельский район счастливо заживет дальше с новым садом и ФОКом. Мы же хотим отметить несколько печалящих нас вещей.

Развитие регионов сегодня строится не изнутри, хотя это выглядит разумно. Стоило бы сделать так, чтобы условный Лепельский район получил возможность зарабатывать больше денег и тратить их с учетом внутренних потребностей, которые отлично видны руководству региона без какой-либо отеческой опеки со стороны «вышестоящих». Но это практически невозможно, так как все финансы, выделяемые центром, идут туда, куда скажет центр, причем сугубо по программе «минимум на выживание».

Любая инициатива на местах, особенно связанная с наиболее эффективным, частным сектором — поход по минному полю.

Частники, как правило, мало поддаются «жесточайшему контролю», а такие предприятия сразу становятся головной болью для руководителей региона. Они начинают требовать от чиновников работы и хотеть пусть позитивных, но все-таки перемен. А это уже звучит как откровенная крамола.

И еще один крайне важный момент. По всей стране регулярно «оптимизируют» (читай —закрывают) множество школ, детских садов и поликлиник. Как правило, эти события не вызывают никакого волнения, местные жители покорно принимают свою судьбу, а бюджеты уже на следующий год радостно рапортуют хоть о небольшом, но снижении расходов. Но рано или поздно приходится новые учреждения строить или реконструировать существующие, и мы видим, как такие проекты крайне чувствительно бьют по местному бюджету. Вот уж, поистине, ломать — не строить.

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