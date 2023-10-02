Соловьев хотел отправить Харламова на войну в Украину, но открыл ящик Пандоры 2 2.10.2023, 10:16

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Владимир Соловьев

Россияне заинтересовались сыновьями пропагандиста.

Опальный российский пропагандист Владимир Соловьев пришел в бешенство от шуточной песни резидента Comedy Club Гарика Харламова о санкциях против РФ и отсутствии плана у руководства страны. Кремлевский шут в присущей себе манере сначала попробовал пристыдить комика за текст его «музыкального произведения», а затем предложить отправить Харламова на войну в Украину, пишет «Обозреватель».

Соловьев, возвеличивая российских оккупантов-убийц, предложил юмористу спеть свою песенку «пацанам на фронте». Впрочем, вместо того, чтобы поддержать пропагандиста, россияне закидали его гневными и язвительными комментариями, в которых, в частности, интересовались, не хочет ли рупор Кремля отправиться на войну сам или отправить туда сыновей.

Кроме того, интернет-пользователи не понимают, почему Соловьев воспринимает и преподносит отправку на фронт как наказание, если сам же возвеличивает захватчиков и их «долг перед родиной». Пропагандиста даже успели обвинить в дискредитации армии РФ.

Напомним, Харламов в новом выпуске Comedy Club исполнил песню на мотив композиции «Дельтаплан» Валерия Леонтьева: «А доллар стоит уже где-то сто рублей. Под сто рублей. И из авто китайских лепят «москвичей». Для москвичей. И россиянам въезд закрыт в 120 стран. В 130 стран. Уже скажите нам: у вас же есть какой-то план? Скажите, есть какой-то план?»

Блюститель кремлевских методичек взъелся на соотечественника и взялся за «цензуру» его шуточной песни: «Очень смешно, давайте вместе посмеемся… Я не хочу быть смертельно серьезным. Ребята вообще работают на замечательном канале. А вы знаете, что в стране происходит? Есть ли какой-то план? Да, Гарик, план есть. Например, взять вас всех и отправить агитбригадой на фронт, чтобы вы поняли, что в мире происходит. Спойте эту песню пацанам на фронте. Они так радостно вместе с вами посмеются!»

В YouTube-программе «В тренде» ведущий задал вполне логичный вопрос, послушав «патриотический» спич одного из главных Z-моралистов России: «Это что ж получается, Соловьев угрожает Харламову отправкой на фронт? Получается, отправка на фронт, в понимании Соловьева, – это наказание. Не попахивает ли это дискредитацией минубийства РФ, особенно на фоне нового указа Путина о мобилизации 130 тысяч новобранцев. Напишите комментарий, что думаете по этому поводу, а заодно напишите на Соловьева донос».

Своими высказываниями опальный путинист открыл настоящий ящик Пандоры, из которого на него посыпались подобные комментарии: «Хорошо бы Соловьеву своих детей послать, в первую очередь», «Соловьев не только загонит всех россиян на передовую, но еще и передаст ВСУ координаты, где они находятся», «Пускай помет отправляет своего сына», «Пропаганда наконец-то посыпалась», «То у них высшая честь – воевать и умирать за рашку, то они собираются так наказывать тех, кто этого не хочет».

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