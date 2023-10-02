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В Минске двое парней посидели в кафе на 1000 рублей и ушли, не заплатив

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  • 2.10.2023, 10:21
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В Минске двое парней посидели в кафе на 1000 рублей и ушли, не заплатив
иллюстративное фото

Что было дальше.

В Минске двое парней покинули кафе, не оплатив счет. Их нашли по отпечаткам пальцев, сообщает Государственный комитет судмедэкспертиз (ГКСЭ).

Около 3.30 в милицию от администратора столичного кафе на улице Богдановича поступило сообщение о неоплаченном счете. Двое молодых людей «посидели» на сумму около 1000 белорусских рублей и покинули заведение, не оплатив свой заказ.

В кафе направили следственно-оперативную группу, в составе которой был эксперт.

«В ходе осмотра выяснилось, что недобросовестные гости заведения оставили после себя не только неоплаченный счет и неприятное впечатление, но также следы пальцев рук на столовых приборах и посуде», — рассказали в ГКСЭ.

Отпечатки пальцев оказались в республиканской базе. Они принадлежали двум парням 22 и 23 лет.

Действиям молодых людей будет дана правовая оценка.

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