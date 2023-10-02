Российские пропагандисты боятся повторить судьбу Татарского 2.10.2023, 10:49

Z-военкор Коц запретил приносить на свои встречи подарки.

Так называемые российские «z-военкоры» панически боятся повторить судьбу своего коллеги Владлена Татарского.

Напомним, что Татарский был ликвидирован на встрече со сторонниками идеологии рашизма в одном из кафе Санкт-Петербурга в апреле 2023 года в результате взрыва заминированного бюста, подаренного ему одной из «поклонниц».

При этом подобные статуэтки рассылались и другим российским военным преступникам.

В связи с этим еще один известный кремлевский пропагандист Александр Коц решил запретить своим подписчикам приносить на встречи с ним какие-либо подарки, чтобы ненароком не отправиться вслед за Татарским, обращает внимание New Voice.

«Извините, давайте обойдемся без подарков, сувениров, цветов. Лучший подарок ваше присутствие и теплое общение», — призвал он в анонсе мероприятия у себя в соцсетях.

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