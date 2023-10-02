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Юрий Бутусов: Это видео заслуживает «Оскара»

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  • 2.10.2023, 11:00
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Юрий Бутусов: Это видео заслуживает «Оскара»

Украинский журналист показал, как дроны-камикадзе уничтожают вражеские полевые склады боеприпасов. 

Операторы дронов-камикадзе 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады атаковали успешно атаковавшие полевые склады боеприпасов российских оккупантов.

На записи, которая опубликована в соцсетях, запечатлены четыре атаки. 

«Есть видео, которые не нуждаются в комментариях, но также есть видео, которые заслуживают «Оскар». Эта подборка Поражений FPV-дронами от РУБАК «Wild Division» 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ — именно этот случай», — пишет украинский журналист Юрий Бутусов.

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