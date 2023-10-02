Лукашисты полезли в белорусские семьи 12 2.10.2023, 11:08

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Власти дали ЦУ о том, что им хотелось бы, чтобы звучало в белорусских домах.

В Минске прошло заседание «Республиканского межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию населения Республики Беларусь». Его темой стала «Семья – основа патриотического воспитания личности», а участниками – чиновники, включая представителей силовых структур, а также священники.

Вот что озвучил, как сообщает пресс-служба Лукашенко, замглавы администрации правителя Игорь Луцкий. «Салiдарнасць» приводит его избранные цитаты – без комментариев.

Трудовой коллектив – это тоже семья. Как у тебя эти отношения складываются в трудовом коллективе – они также переносятся и на обычную семью. И, приходя домой, человек должен детям сказать, что и в стране, и на предприятии – все хорошо. Что у нас есть будущее и мы будем развиваться. Что у нас есть своя страна, за которую мы должны быть горой. Вот, что должен в семье транслировать человек после трудового дня.

Семья является важным элементом нашего общества. И, конечно же, воспитание в большей степени возложено на семью. Не только государство должно заниматься воспитанием детей, граждан. Семья – это основа патриотического воспитания личности.

Мы видим, что в обществе все-таки есть какая-то тенденция перекладывать на школу воспитание молодого человека. Но очень важно, чтобы родители понимали всю ответственность перед детьми, перед родиной, чтобы воспитать достойного гражданина нашего общества.

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