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Российским врачам в регионах начали урезать зарплаты

  • 2.10.2023, 11:37
Российским врачам в регионах начали урезать зарплаты

Все деньги ушли на войну.

Медицинским работникам в российских регионах начали урезать зарплаты за счет сокращения стимулирующих выплат, рассказал «Известиям» сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

На различные надбавки у врачей приходится до 70% заработка, а на оклад — всего 30%. Медицинские учреждения не могут не выплатить оклад, но в случае необходимости они легко сокращают стимулирующие выплаты, объяснил Коновал, пишет The Moscow Times.

Так, например, во Владимирской области фельдшеры скорой помощи получали по 11,8 тыс. руб. в качестве надбавки, но затем им перестали ее начислять. После обращения в вышестоящую инстанцию выплату вернули, сократив ее размер до 2 тыс., рассказала сотрудница «скорой» Елена.

По ее словам, медики несколько раз встречались с чиновниками из областного Минздрава, которые убеждали их, что официальная зарплата врачей соответствует средней по региону. Со всеми надбавками она составляет около 35 тыс. руб.

«Нормативы по зарплате выполняются на 100%, но по факту могу сказать, что деньги, которые мы получаем, просто нищенские», — констатировала Елена.

Такая же ситуация произошла в Удмуртии, где скорую помощь при больнице Глазова объединили со станцией скорой помощи Ижевска и снизили зарплаты с 30 тыс. руб. в месяц до 20 тыс. По словам бывшей сотрудницы скорой, ей пришлось уйти из профессии и устроиться на работу в магазин алкогольных напитков за 40 тыс. руб. в месяц.

Снижение зарплат медиков связано с неэффективной работой руководства больниц и станций скорой помощи, считает главный внештатный специалист по СМП Минздрава Сергей Багненко. «Плавающие» выплаты остаются на усмотрение главврача и, когда учреждение испытывает трудности с финансированием, на них направляется меньшая сумма, отмечает Коновал.

«Если в целом бюджетная обеспеченность региона сокращается, то, поскольку все находятся в одной лодке, важно объяснять людям ситуацию», — говорит Багненко.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин поручил создать единую систему оплаты труда медиков. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, переход на нее состоится только в 2025 году. В частности, она изменит пропорции выплат: оклад и компенсация должны будут составлять до 75% зарплаты, а стимулирующие надбавки — 25%. Пока же регионы самостоятельно определяют принципы оплаты труда медработников.

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