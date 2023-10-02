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В белорусских вузах вводят обязательную военную подготовку

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  • 2.10.2023, 11:55
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В белорусских вузах вводят обязательную военную подготовку

Сейчас власти определяются с программой и количеством часов.

Белорусские студенты будут проходить обязательную военную подготовку.

Такие занятия начнутся в вузах с 1 сентября следующего года. Сейчас власти определяются с программой и количеством часов. Об этом в эфире гомельского телеканала заявил начальник военно-транспортного факультета Белорусского госуниверситета транспорта Алексей Поддубный, заметила «Наша Ніва».

По его словам, не все белорусы проходят военную службу, так как армия у нас компактная. Поэтому студентам и нужна военная подготовка.

На курсе учащиеся узнают об элементарных армейских навыках, в том числе пройдут базовую огневую подготовку. Их обучат тактической медицине, обращению с химическими веществами и минно-взрывными заграждениями.

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