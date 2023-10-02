Блогер позвонил пропагандисту Муковозчику и спросил, почему его дочь работает в США 6 2.10.2023, 12:04

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Андрей Муковозчик

Автор «Совбелии» растерялся.

Известный факт: дети некоторых госчиновников и пропагандистов живут, учатся и работают на Западе, который нещадно критикуется их же родителями, пишет БАЖ.

Позицию по этому вопросу одного из них — Андрея Муковозчика — пытались прояснить ведущие YouTube-канала «Партызанская хваля».

Авторы YouTube-канала напомнили, что Мария, дочь от бывшего брака Андрея Муковозчика, училась в США, а теперь работает там химиком.

— Почему она не хочет вернуться в Беларусь? — спросил Владислав Бохан (художник и пранкер, который запомнился акциями по разыгрыванию учителей белорусских и российских школ).

— Я бы вам объяснил… Вам понять-то нечего, — по привычке стал отнекиваться сотрудник «Советской Белоруссии». — Уже не получится. Если с 2020-го до 2023-го не получилось, ну какие шансы дальше? Никаких…

Во время разговора собеседник пропагандиста задавался вопросами, почему, мол, дочь не понимает, что нынешняя Беларусь — страна для жизни; не видит перспектив и процветания науки. Неужели на родине нельзя химией заниматься?

— Можно… Почему нельзя? — вздохнул Андрей Муковозчик.

Однако рассуждать на эту тему он фактически отказался, предложив задать вопросы непосредственно дочери.

— Я как отец, патриот и все остальное. И что? Вы неспособны понять даже таких простых вещей, к чему и как, — продолжил общение в характерной манере пропагандист. — Не получается объяснить. Вам бы доколупаться…

На сайте и страницах пропагандистского издания регулярно выходят пасквили за подписью Андрея Муковозчика, в которых он критикует Запад, представителей белорусских демократических сил, не чураясь перехода на личности и прямых оскорблений.

— Мир потребления сходит с ума, пытаясь и нас с вами свести. Кратковременно или уже навсегда. Надо упираться, не поддаваться, беречь честь смолоду, если уж на то пошло! — недавно поучал читателей автор.

А буквально несколько дней назад за авторством Андрея Муковозчика была размещена публикация, в которой он оправдывал решение ЦИКа лишить возможности голосовать белорусов, проживающих загранице.

— А нам интересно: почему людям, которые не живут в стране, вообще дается возможность кого-то выбирать? — возмущался он. — Пусть они и не предатели, а очень даже достойные. Но ведь они давно ничего не знают о том, что нужно Беларуси.

Интересно, эти слова отца в равной степени относятся и к его собственной дочери?

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