«Спецоперации любят тишину»: российские офицеры стали сдаваться украинцам и бежать на Запад 1 2.10.2023, 12:36

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Украинские разведчики обещают новые «приятные сюрпризы».

За последнее время стало известно о нескольких новых случаях, когда российские военнослужащие добровольно пошли на сотрудничество с украинской разведкой, а затем перешли на нашу сторону. Есть и факты, когда офицеры армии РФ смогли выехать из своей страны, а затем сдались западным спецслужбам. С каждым днем становится все больше тех, кто осознал преступную суть развязанной Путиным войны против Украины.

Перебежчиков все больше

Полным шоком для российских оккупантов стало бегство из РФ летчика Ми-8 Максима Кузьминова. Он пошелпошел на сотрудничество с Главным управлением разведки МОУ и перегнал в Украину вражеский вертолет.

Путь с курского аэродрома в Харьковскую область составил около 20 км. В приграничье борт летел на малой высоте - всего на 5-10 метров, и в режиме радиомолчания.

Как выяснилось, российский военный сам связался с представителями ГУР, так как не хотел участвовать в военных преступлениях РФ. В итоге украинские защитники получили не только новый вертолет, но и ценные сведения об авиации врага.

В разведке рассказали, что по закону Украина выплатит пилоту денежную компенсацию, гарантирует безопасность ему и членам его семьи, а также предоставит право выбора относительно дальнейшего места жительства и работы.

«Сейчас Максим свободный человек в свободной стране. Он размышляет о намерении присоединиться к Силам обороны Украины и дальше противодействовать российской агрессии. Но это будет его решение – человека, который сделал сознательный выбор», – сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

Еще одна спецоперация военных разведчиков, о которой стало известно на днях, также вызвала большой резонанс в РФ. ГУР завербовало кадрового российского военного Даниила Алферова. Более того, он убедил сдаться в плен 11 военнослужащих из России, которые в этот момент находились на оккупированной части Херсонской области.

Алферов утверждает, что был категорически против войны с Украиной. «Я не понимал, почему она началась... Для меня это был полный шок. Я знал, что Украина никогда не была врагом. А пропаганду после увольнения не смотрел и не слушал», – заявил россиянин.

Опыт службы в армии, в частности, в Дагестане, где «проводилась контртеррористическая операция», закрыли для Алферова пути для выезда за границы России: после увольнения из армии для него на два года был запрещен выезд из страны.

В 2022 году россиянину удалось избежать мобилизации, а зимой 2023-го его вызвали в военкомат. Там Алферова встретили военный комиссар города Щелково и «особист» из ФСБ. В итоге – отправили воевать в Украину.

Ощущение несправедливости сподвигло российского лейтенанта согласиться на предложение о сотрудничестве, поступившее с украинской стороны, а с июня он уже полным ходом передавал ГУР разведданные.

Количество перебежчиков увеличивается с каждым днем. Под предлогом отпуска летчик авиационной эскадрильи Росгвардии по фамилии Гавриченко с семьей отправился на отдых в Дубай, а дальше – прямиком в американское посольство. Там он заявил о нежелании воевать против Украины и готовности сотрудничать с американскими спецслужбами.

Ранее в Литву сбежал еще один российский офицер – штурман-оператор боевого вертолета в в/ч № 44440 (Остров Псковской области). Это 15-я бригада армейской авиации, которая с первого дня участвует в полномасштабном вторжении России в Украину.

Российское МВД уже объявило в розыск лейтенанта воздушно-космических сил ВС РФ Дмитрия Мишова.

Верхушка айсберга

Собеседник OBOZREVATEL в украинской разведке говорит, что вышеперечисленные случаи – это верхушка айсберга.

«Вы же понимаете, что спецоперации любят тишину, а в публичное поле попадает минимум информации даже о наиболее успешных. Важно понимать, что с каждым днем в российской армии и других структурах государства-агрессора все больше появляется тех, кто не хочет убивать украинцев, кто осознал страшную суть развязанной Путиным войны. Это факт», - говорит офицер.

Тем временем в России очень болезненно восприняли участившиеся случаи «предательства».

«ГУР проводит показательные акции, а нам остается смотреть на все это, в бессильной злобе сжимая кулаки», - написал один оккупационный Telegram-канал.

Украинские разведчики с улыбкой читают такие «опусы» и обещают новые «приятные сюрпризы».

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