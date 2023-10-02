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Поток мигрантов в Россию обвалился на фоне вербовки на войну и падения рубля

  • 2.10.2023, 12:48
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Поток мигрантов в Россию обвалился на фоне вербовки на войну и падения рубля

Приезжать на работу в РФ стали меньше из всех стран СНГ, кроме Таджикистана.

Россия теряет привлекательность для трудовой миграции из-за войны в Украине и слабого рубля: за первые шесть месяцев 2023 года в страну въехало на 50 тыс. меньше мигрантов, чем за тот же период прошлого года, пишет The Moscow Times.

Всего в России было зарегистрировано долгосрочное прибытие (регистрация в стране — от девяти месяцев) 282 тыс. человек против 333 тыс. в 2022 году, говорится в исследовании Института Гайдара, результаты которого публикуют «Известия».

Приезжать на работу в Россию стали меньше из всех стран СНГ, кроме Таджикистана, поток из которого вырос почти на 4 тыс. человек.

В целом миграционный прирост (разница между числом прибывших и уехавших) в первом полугодии составил 79 тыс. человек. Даже во время пандемии коронавируса он был на уровне 100 тыс., замечает научный сотрудник международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики Института Гайдара Игорь Ефремов.

Резко снизилось и количество первично выданных иностранцам разрешений на временное проживание в России — до 43 тыс. против 93 тыс. годом ранее. Число первично оформленных видов на жительство в России упало со 142 тыс. до 130 тыс.

Сокращение притока мигрантов усугубляет дефицит кадров в строительстве, логистике, общепите и ЖКХ, говорит главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

«Вероятнее всего, мы увидим сохранение тренда на сокращение мигрантов и во втором полугодии. Причина — в снижении курса рубля к основным мировым валютам, что повлекло и сокращение реальных доходов иностранных работников при конвертации денежных переводов, отправляемых на родину», — отмечает Данина.

С начала 2022 году доллар подорожал с 67 руб. до почти 100 руб. На текущий момент он торгуется в диапазоне 96–97 руб.

Также ситуацию усугубляют рейды полицейских, которые ищут в регионах мигрантов, получивших российское гражданство, чтобы поставить их на воинский учет или призвать в армию. В августе волна рейдов прокатилась от Сибири и Урала до Москвы и Санкт-Петербурга. Наибольшее число мигрантов силовики увезли в военкомат в Петербурге — более 100 человек. При этом у многих задержанных имелось второе гражданство страны происхождения.

Глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов ранее предупреждал, что в сложившихся условиях Россию может покинуть каждый третий трудовой мигрант.

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