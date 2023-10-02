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Гродненский ипэшник выдавал безработным справки о доходах «за бутылку»

  • 2.10.2023, 12:56
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Гродненский ипэшник выдавал безработным справки о доходах «за бутылку»

Что было дальше.

В Гродно индивидуальный предприниматель выдавал безработным справки о доходах, но схему раскрыли. Теперь разбираться в махинациях будут следователи, сообщили в УВД Гродненского облисполкома. Причем, подозреваемым проходит не только бизнесмен.

Схема вскрылась в связи с тем, что некоторые жители Гродно покупали мебель в рассрочку, являясь при этом безработными. Данный факт милиция обнаружила в конце сентября. Хоть местные жители нигде не работали, у них были справки о доходах.

«Сейчас установлен и индивидуальный предприниматель, который выдавал подобные справки. 36-летний мужчина раздавал данные документы своим безработным знакомым, зачастую за символическую плату либо бутылку спиртного», — рассказали в УВД.

Милиции уже известны «до десятка лиц», которые вопспользовались поддельными справками. Они вместе с предпринимателем стали подозреваемыми по уголовным делам о подделке документов.

Максимальное наказание по ст. 380 УК «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков» — до трех лет лишения свободы.

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