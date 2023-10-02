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Глава МИД Румынии обвинила РФ в военном преступлении

  • 2.10.2023, 13:07
Глава МИД Румынии обвинила РФ в военном преступлении

Луминица Одобеску жестко раскритиковала действия оккупантов в водах Дуная.

Глава Министерства иностранных дел Румынии Луминица Одобеску обвинила Россию в совершении военного преступления против Украины.

Именно так можно назвать российские атаки по важной инфраструктуре Украины, в частности по южным портам, заявила чиновница перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Киеве. 

В этом контексте Одобеску упомянула об украинских портах в устье Дуная, которые территориально недалеко от Румынии. 

«Российские атаки против гражданской инфраструктуры, в том числе портов на Дунае, очень близко к границе Румынии - это военные преступления...», - цитирует министра «Европейская правда»

По словам главы МИД Румынии, Россия пытается на глобальном уровне нарушить гражданскую навигацию судоходства в Черном море, нанося ущерб украинской экономике и продовольственной безопасности мира. 

Она добавила, что приехала в Киев, чтобы предоставить Украине мощный сигнал поддержки со стороны Румынии. Одобеску надеется, что украинцы почувствуют это по итогам сегодняшних переговоров европейских министров.

Румыния продолжит поддерживать транзитные способности украинского зерна и ожидает увеличения экспорта с 2 до 3-4 млн тонн до конца года, заявила Одобеску. Сейчас через эти «пути солидарности» в Румынии провезли до 25 млн тонн украинской продукции, добавила она. 

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, Румыния обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. На территории страны нашли обломки беспилотника, который Россия использовала для обстрела украинских портов на Дунае.

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